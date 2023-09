Innovazione e mercato della moda a Fucecchio: Lineapelle e uno staff di esperti

Sul tavolo tanti temi: i rapporti di filiera, quelli con gli stilisti e le nuove tendenze. Gli approfondimenti a Lineapelle dove la sfida sarà quella di disegnare nuovi, sostenibili e innovativi scenari di filiera. Per aprire le porte alle nuove idee e metterle a sistema, Lineapelle - in collaborazione con Spin360 - organizzerà durante la prossima edizione i science based fashion talks. Dal 19 al 21 settembre a Fiera Milano Rho, oltre 30 speaker saranno protagonisti di una tre giorni di presentazioni e dibattiti. Lineapelle è il più importante evento fieristico al mondo riservato alla manifattura globale della moda, del lusso e del design: più di 1.300 espositori (circa 200 dal Comprensorio) e sono attesi circa 25mila visitatori da tutto il mondo. I science based fashion talks, organizzati in collaborazione con la società specializzata in innovazione e sostenibilità nel mondo della moda e del lusso, proporranno – spiega una nota – una ricca agenda di incontri su scienza, innovazione e mercato. "Abbiamo ritenuto necessario dare vita a questo progetto - commenta Fulvia Bacchi, Ceo di Lineapelle – alla luce, prima di tutto, dell’evoluzione dei nuovi regolamenti e delle legislazioni in attesa di approvazione che incideranno in modo sostanziale sulla gestione dell’attività conciaria e, più in generale, sulla transizione green dell’industria della moda, del lusso e del design. Settori sottoposti a forti pressioni in relazione al valore del loro approccio sostenibile".

"È molto prestigioso essere stati nominati curatori dell’agenda degli incontri di Lineapelle – spiega Federico Brugnoli, fondatore di Spin360 -. Da sempre abbiamo una vocazione alle tematiche di sostenibilità basate su un approccio scientifico rigoroso".

C. B.