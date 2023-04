Iniziative e fondi per l’Alzheimer

Ci sarà anche A.I.M.A. - Associazione Italiana Malattia di Alzheimer

Sezione Empolese Valdelsa - Valdarno inferiore, tra i protagonisti del mercatino agricolo dedicato alle eccellenze del territorio in programma domani e domenica al parco di Serravalle. La presidente Maria Grazia Pasqualetti invita tutti a collaborare alle attività di finanziamento dell’associazione. Il ricavato sarà interamente destinato al sostegno degli ammalati di Alzheimer e delle loro famiglie. Ma non è tutto. Domani alle 16, 30 al ‘Centro XXIV Luglio’ in via Ferrucci, si terrà l’assemblea annuale dei soci con l’approvazione del bilancio consuntivo 2022 e la presentazione dei progetti previsti per il 2023. Ci si sposterà poi per inaugurare la nuova sede.