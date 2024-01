"Ingresso scivoloso e pronto soccorso più sicuro"

EMPOLI

La pavimentazione all’ingresso che diventa pericolosamente scivolosa quando piove o la temperatura si avvicina allo zero. La difficoltà delle persone non vedenti ad accedere autonomamnete alla struttura. Un pronto soccorso sfornito di un numero adeguato di postazione per la ricarica del cellulare e di buona connessione internet e accesso wi-fi libero. Il gruppo "Empoli in Azione" si fa portavoce delle criticità segnalate dagli utenti presenti all’ospedale San Giuseppe. Riguardo alla pavimentazione all’entrata, Azione fa notare che "attualmente la misura di mitigazione del rischio messa in atto dalla direzione sanitaria quando le condizioni meteo rendono pericolosa la superficie è quella di segnalare con cartelli gialli il “pericolo caduta”. Considerando che il problema è sorto sin dall’inaugurazione dell’ospedale riteniamo poco rispettosa per l’utenza una simile soluzione. Chiediamo pertanto si provveda a installare almeno dei tappetti antiscivolo". Sull’accessibilità per le persone cieche in ospedale, Azione spiega che "il percorso tattile si arresta alla fermata del bus rendendo impossibile l’accesso in modo autonomo a persone cieche o ipovedenti. A suo tempo suggerimmo di installare nelle pertinenze dell’ospedale e all’interno dei padiglioni, un sistema wi-fi che permettesse in totale autonomia di muoversi, grazie a dei comandi vocali inviati direttamente al proprio smartphone".

Rispetto a queste segnalazioni l’azienda precisa che "per quanto riguarda la pavimentazione all’ingresso sono state effettuate le prove per la determinazione della resistenza allo scivolamento da parte dell’ente certificato, con esito positivo. Sono comunque in corso le valutazioni tecnico/economiche per la stesura di ulteriori prodotti antiscivolo ed è stata già effettuata una prova di installazione su porzione di piastrelle". Sul tema dell’accessibilità, l’Asl spiega che "attualmente l’ospedale non è dotato di sistemi guida per persone con disabilità visive, ma l’azienda è disponibile ad avviare le dovute valutazioni tecniche ed economiche per una possibile realizzazione di un impianto guida da utilizzare con lo smartphone ed eventuali guide a pavimento. Infine, un focus sul pronto soccorso "per il quale – spiega l’Asl – è stato già intrapreso tutto il percorso progettuale-tecnico-burocratico per l’ampliamento degli spazi. L’azienda accoglie con interesse il suggerimento proposto da Empoli in Azione per l’allestimento degli spazi con arredi multimediali, come nelle sale di attesa degli aeroporti. La proposta sarà valutata per l’arredo dei nuovi spazi che saranno realizzati. Al momento è già stata effettuata la richiesta di sostituzione totale delle attuali sedute del pronto soccorso con altre più comode, in attesa della fornitura. Infine, per migliorare la permanenza negli attuali spazi di attesa del presidio è in progetto l’installazione di colonnine per ricarica cellulari".