Ingegnere o tecnico per una grande azienda

Si ricerca ingegnere o tecnico per assistenza tecnica per grande azienda del settore vetro locata nel comune di Empoli. La risorsa svolgerà nell’ambito aziendale numerose mansioni tra cui coordinamento della produzione e rapporto con clienti in relazione agli aspetti tecnici del prodotto e della qualità. Offerto contratto di lavoro a tempo indeterminato in modalità full time. Necessaria laurea in ingegneria o titolo di studio in conseguimento e una buona inglese. Non è richiesta partita iva. Può accedere alla mansione anche chi non ha esperienza pregressa nella mansione. Il candidato deve mostrare disponibilità a trasferte prolungate per adempiere alla formazione presso la sede aziendale, situata al nord Italia. Preferibile mezzo proprio. È possibile candidarsi al portale di Toscana Lavoro all’indirizzo www.lavoro.regione.toscana.it o accedendo dal sito di Regione entro il 19 maggio.