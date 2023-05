Infrange il divieto Scoperto e arrestato

Era rientrato in Italia nonostante il decreto di espulsione. Così i carabinieri, effettuiate tutte le verifiche del caso, hanno proceduto all’arresto. Sono stati i militari dell’Arma della Stazione di Castelfiorentino ad arrestare il 2 maggio scorso un soggetto albanese di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, per inottemperanza al divieto di ingresso nel territorio nazionale. Il 25enne, si apprende, precedentemente gravato da provvedimento di espulsione, era stato già arrestato dai carabinieri nell’aprile del 2021. Era stato dunque nuovamente espulso dall’Italia all’inizio di quest’anno, stavolta per dieci anni, in considerazione della recidiva. Ciononostante i carabinieri lo hanno ancora una volta rintracciato nel centro abitato di Castelfiorentino. Effettuati i dovuti accertamenti di rito e di legge, per l’uomo è quindi scattato immediatamente l’arresto e, al termine delle formalità è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata di ieri. All’esito del procedimento per l’albanese è stato convalidato l’arresto e disposta l’immediata liberazione senza ulteriori misure.