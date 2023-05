Infrange il divieto Denunciato 41enne

Sono intervenuti perché dava in escandescenze e hanno scoperto che l’uomo aveva violato il foglio di via.

I carabinieri della stazione di Castelfiorentino hanno deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Firenze, un 41enne marocchino per inosservanza delle prescrizioni del foglio di via obbligatorio dal territorio di cui è destinatario. I militari, chiamati ad intervenire al punto di primo soccorso sanitario castellano per un uomo in stato di agitazione psicofisica, si sono imbattuti nel 41enne che, accompagnato in caserma è risultato risiedere a Certaldo e destinatario della misura: per questa ragione lo straniero è stato deferito per inosservanza delle relative prescrizioni ed allontanato da quel Comune. La sua posizione è adesso al vaglio dell’autorità giudiziaria per le determinazioni che intenderà prendere.