Infortuni sul lavoro in preoccupante crescita

EMPOLESE VALDELSA

Quasi mille in tutta la provincia di Firenze, di cui circa un centinaio nell’Empolese Valdelsa. Sono i numeri, ancora una volta impietosi, delle denunce di infortuni sul lavoro più o meno gravi all’interno del territorio registrati nell’ultimo mese di gennaio. Una fotografia fornita da Inail che si colloca all’interno di un quadro regionale per nulla rasserenante e certamente in peggioramento nel confronto tra 2021 e 2022.

Al primo posto ci sono ancora una volta gli infortuni che capitano all’interno del comparto delle costruzioni e dell’edilizia, seguiti da quelli ai macchinari nelle fabbriche e nell’agricoltura.

Un quadro nerissimo aggravato tra l’altro da una sensazione, quella cioè che i dati siano profondamente sottostimati. Molti lavoratori hanno ancora timore nel denunciare infortuni e malattie professionali, anche se il problema sembra molto meno marcato qui rispetto che al Sud. Il tutto all’interno di un contesto regionale che mostra dati ancor più preoccupanti: in Toscana gli infortuni sul lavoro sono infatti in aumento, visto che siamo passati dalle 42.935 denunce del 2021 alle 52.841 del 2022, un aumento del 23%. Tra le regioni del centro Italia solo il Lazio ha una percentuale più alta. Aumentano anche i morti, con una percentuale del 14 per cento in più rispetto all’anno precedente.