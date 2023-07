Infortuni sul lavoro, casi dimezzati Aumentano le malattie professionali

di Irene Puccioni

EMPOLESE VALDELSA

I dati sono confortanti perché raccontano di una sensibile diminuzione alla voce infortuni lavorativi, riconosciuti e indennizzati. Tra il 2010 e il 2021 nel territorio della Asl Toscana centro si è assistito ad una riduzione di un terzo di casi nelle zone Fiorentina, Fiorentina Sud Est, Fiorentina Nord Ovest e Pratese. Ma si sono addirittura dimezzati nell’area dell’Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore, in quella della Val di Nievole, nel Pistoiese e nel Mugello. La riduzione più consistente si è avuta nel triennio 2010-2013 in coincidenza con le fasi più acute della crisi ecnomico-produttiva e dalla conseguente riduzione del numero delle ore lavorate. Nell’ambito dell’ex Asl 11 si è passati da 2.034 infortuni a 1.617. Negli anni successivi i casi sono continuati a diminuire, ma in maniera meno pronunciata. Nell’ultimo triennio, 2019-2021, il dato è sostanzialmente stabile, con modesti aumenti nelle zone della Val di Nievole e del Mugello nel 2019.

Sul posto di lavoro si può rimanere vittime di infortuni, ma anche ammalarsi. Sono diverse le malattie professionali causate o concausate dall’esposizione lavorativa a fattori di rischio specifici, ovvero presenti esclusivamente nell’ambiente di lavoro. Il dato che balza agli occhi confrontando i dati degli ultimi dieci anni è che il numero delle denunce di malattie professionali nella Asl Toscana centro è in crescita. Soltanto la pandemia da Covid, iniziata nel 2020, ha indotto una diminuzione delle segnalazioni, seguito nel 2021 da un incremento del 10 per cento rispetto all’anno precedente. Nell’Empolese Valdelsa Valdarno Inferiore si è passati da 110 casi ai 169 del 2021, con picchi di oltre duecento casi negli anni 2013 (201 denunce) e 2018 (214 denunce). Tra l’altro il territorio dell’ex Asl 11, rispetto a tutti gli altri dell’Asl Toscana centro, è quello dove si contano maggiori denunce di malattie professionali. Seguono le zone Fiorentina Nord Ovest con 107 casi nel 2021, Fiorentina con 80 denunce e Fiorentina Sud Est con 67; 57 casi si registrano rispettivamente nel Pistoiese e Pratese; 35 nelle zone del Mugello e 32 in quella della Val di Nievole.

Le malattie professionali più diffuse sono quelle a carico dell’apparato muscolo scheletrico, che sono passate da 153 nel 2010 a 242 nel 2021, e che sommate alle dorsopatie, artropatie, disturbi di nervi (prevalentemente ascrivibili alla sindrome del tunnel carpale) rappresentano il 75 per cento della malattie professionali riconosciute. Più difficile la rilevazione come malattie professionali i tumori, le malattie respiratori e quelle allergiche e da sensibilizzazione, le cui procedure di riconoscimento sono spesso complesse e prolungate nel tempo. Tuttavia negli ultimi dieci anni le denunce di carcinomi maligni sono raddoppiate, passando da 13 a 26. Dati in controtendenza, e quindi in forte diminuzione, sono quelli di casi di dermatite ed eczema, che in dieci anni sono passati da 25 a 5, e quelli di malattie dell’orecchio interno dove le denunce sono scese a 38 a fronte delle 77 di dieci anni fa. Numeri invariati infine per quanto riguarda le malattie della pleura e i disturbi nevrotici e legati allo stress.