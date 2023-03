"Informarsi E mai abbassare la guardia"

L’associazione “Stop alla meningite“ conta ad oggi tanti iscritti e 13 soci fondatori tra cui i genitori di Giovanni e l’Arciconfraternita della Misericordia di Empoli. "Sono mamma di tre figli, Giovanni era il più piccolo – racconta commossa Paola Tronci (nella foto), presidente dell’associazione – E’ salito in cielo che non aveva ancora compiuto 13 anni. Li avrebbe festeggiati il 21 marzo, primo giorno di primavera. Come genitori avevamo due strade da percorrere: quella della disperazione e degli psicofarmaci o provare a trasformare il dolore in amore. Abbiamo scelto la seconda. Giovanni era altruista, se vedeva un ragazzino in difficoltà, era il primo ad aiutarlo. L’associazione è nata per far rivivere nostro figlio".

In questi anni tanti hanno donato partecipando ad iniziative di sensibilizzazione e aiutando, tramite l’associazione, il pronto soccorso di Empoli. "Lo scopo è salvare vite. Ogni opera buona, anche se piccola, tiene viva la memoria di Giovanni e tiene alta l’attenzione su una malattia di cui non ci si può dimenticare". L’importanza dell’informazione è tutto, ed è mamma Paola a sottolinearlo. "Vorrei dire a tutte le mamme di informarsi sulla malattia, che può essere facilmente confusa con l’influenza. Il convegno nasce per questo. Sarei felice se ci fosse anche solo una mamma più consapevole. Ho vaccinato Giovanni a 5 anni, ero spaventata dal vaccino ma anche dalla malattia. Davanti ai primi sintomi non mi sono preoccupata, ma se avessi conosciuto la gravità della malattia non sarei stata così calma. Arriva senza lasciare scampo e tempo. Ecco perché è fondamentale sensibilizzare, divulgare, conoscere".

Y.C.