Infioratori a San Marino Prima del Corpus Domini

A grandi passi verso l’infiorata del Corpus Domini in programma domenica 11 giugno. Lo scorso fine settimana gli infioratori fucecchiesi hanno fatto tappa a San Marino, dove hanno realizzato due quadri floreali per conto di Infioritalia, l’associazione nazionale delle infiorate artistiche, mentre domani saranno impegnati a Cervaro, in provincia di Frosinone, dove realizzeranno un quadro dedicato a Bergamo Capitale della Cultura 2023. Due appuntamenti importanti che accompagnano il gruppo infioratori della Pro Loco verso la settimana più attesa e impegnativa, quella che conduce all’infiorata del Corpus Domini. A partire da giovedì, infatti, gli infioratori saranno a lavoro per preparare i fiori che saranno utilizzati per realizzare i tappeti floreali, e chiunque abbia piacere di dare una mano può contattare la Pro Loco per avere tutte le informazioni utili (0571 242717, [email protected]). La Pro Loco di Fucecchio ricorda, come ogni anno, che i cittadini che provvederanno al taglio di siepi di alloro o tuja nei giorni compresi tra il 5 e il 9 giugno potranno contattare l’associazione per concordarne il ritiro.