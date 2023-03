Sos infiltrazioni d’acqua Palaramini sotto i ferri. Servono nuovi lavori per sistemare il tetto

Il palasport Palaramini (Fotocronache Germogli)

Empoli, 18 marzo 2023 – Settantamila euro di lavori per garantire la manutenzione della copertura ad alcuni edifici di proprietà comunale, tra cui il Palaramini che è tradizionalmente frequentato da molti atleti appartenenti alle locali società sportive. Sono stati affidati al Consorzio Stabile Toscana Edilizia e Ambiente gli interventi che saranno effettuati nelle prossime settimane e che consentiranno di risolvere alcune criticità legate alle infiltrazioni di acqua all’interno della struttura, criticità che anche nel recente passato erano emerse.

Con la realizzazione di questi interventi di manutenzione si provvederà a ripristinare la normale funzionalità e fruibilità degli ambienti, le cui criticità erano emerse in seguito alle piogge e alle infiltrazioni che avevano contribuito ad aumentare il livello di umidità presente nei locali. Non è la prima volta che l’amministrazione comunale interviene con operazioni di questo genere all’interno del palasport. Già nei mesi scorsi furono affidati dei lavori la cui necessità era legata ad alcune criticità emerse nei locali destinati a spogliatoi e in alcuni corridoi: si resero infatti necessari interventi per il recupero del decoro e della salubrità degli ambienti.

Nel 2021, invece, un altro intervento di una certa importanza all’interno sempre del Palaramini fu necessaria perché le infiltrazioni di acqua all’interno della struttura avevano causato diversi danni al parquet della palestra, rendendo quindi praticamente impossibile l’attività sportiva. In quel caso l’amministrazione si adoperò per sostituire la pavimentazione. La cifra messa a disposizione stavolta era di circa 100mila euro, ma grazie ad un ribasso d’asta emerso durante l’affidamento dei lavori alla ditta che poi allestirà il cantiere si potranno risparmiare circa 30mila euro. La cifra uscirà dal bilancio comunale e, come accennato, sarà utilizzata anche per altri interventi simili in edifici di proprietà comunale, come ad esempio scuole e asili.