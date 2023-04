Individuato il guasto ai lampioni nelle vie Empolese e Mazzini

Al via i lavori per individuare il guasto che, da qualche settimana, sta creando problemi alla pubblica illuminazione in via Mazzini e via Empolese. La data di inizio del cantiere è il 17 aprile. Gli elettricisti del Comune sono riusciti a individuare la criticità in un cavo che alimenta i lampioni delle due strade comunali. A meno di condizioni meteo avverse, lunedì prossimo inizieranno i lavori per eliminare la criticità, ripristinando l’efficienza dei lampioni di via Mazzini e via Empolese. "La risoluzione del problema è risultata più complessa di quanto si preventivava – ha detto il sindaco Giuseppe Torchia - Ci scusiamo per questo disagio e stiamo lavorando in modo che possa tornare alla normalità la situazione in via Mazzini e in via Empolese".