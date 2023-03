"Indispensabile un incontro tecnico"

EMPOLI

Costi alle stelle, difficoltà che crescono. E condizioni critiche del settore dell’emergenza urgenza. "Non possiamo che condividere le forti preoccupazioni di svariati rappresentanti delle Pubbliche Assistenze dell’Empolese-Valdelsa, riguardo alla precaria condizione in cui versa il delicato settore dell’emergenza-urgenza – sotolineano Giovanni Galli (nella foto) e Andrea Picchielli, rispettivamente consigliere regionale e comunale della Lega ad Empoli –.L’accorato appello è indirizzato ai sindaci della zona, ma, ovviamente, il principale referente in materia è la Regione che, purtroppo, non è così propensa a dialogare con chi, quotidianamente, offre un servizio così importante per la collettività". I nodi sul tavolo sono molti. "Le spese quotidiane, causa l’aumento generalizzato dei costi sono decisamente aumentate e quindi tali associazioni lamentano, giustamente, di essere sempre più in difficoltà – precisano gli esponenti leghisti –. Occorre, dunque, immediatamente instaurare un tavolo tecnico, come richiesto dalle Pubbliche Assistenze, per trovare una soluzione alla problematica". "Non è più ammissibile che il presidente Giani e l’assessore Bezzini, svicolino quando si parla di questo argomento: prendano coscienza della gravità della situazione e sostengano queste meritorie associazioni presenti sul territorio", concludono Giovanni Galli ed Andrea Picchielli.