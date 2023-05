Indennità dirette e per chi assiste

Quando si parla di anziani, ogni Comune sceglie di destinare una quota del bilancio alla cura di questa fascia di popolazione. Gli interventi per questo gruppo demografico sono inseriti all’interno di una voce della dodicesima missione di spesa, quella dedicata alle politiche sociali. Si comprendono diversi interventi. Tra questi ci sono le indennità dirette all’anziano, come la copertura pensionistica e gli sgravi per le cure mediche. Ma sono presenti anche le uscite per coprire i rischi che derivano dalla condizione di vecchiaia (come ad esempio il calo dei redditi) e i rimborsi per chi si prende cura della persona non autosufficiente. Infine, ci sono le spese sostenute per le strutture residenziali e gli strumenti assistenziali a favore di mobilità, integrazione sociale e svolgimento delle attività quotidiane. Le uscite di una missione o di un programma possono essere relative a più assessorati, ma per quanto riguarda l’Empolese Valdelsa i numeri sono viziati dalla gestione associata a livello di Unione dei servizi sociali. Secondo le recenti analisi di Eurostat, nel 2100 il 32,5% della popolazione avrà più di 65 anni contro il 21,1% registrato nel 2022. L’Italia sarà tra gli stati con la maggiore incidenza, seconda solo a Malta. Per questo è necessario investire sempre di più nella cura della terza età.