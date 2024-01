Incubo frane, una ferita da curare: "Ma servono almeno 800mila euro"

Quella tra Montespertoli e le frane è una lotta senza quartiere e continua. E che costa parecchi soldi, non tutti a disposizione del Comune. Ecco che, allora, si deve bussare anche a fondi regionali e statali. Ultime novità in tal senso: vi è appena stata, da parte della giunta Mugnaini, l’approvazione dei documenti di indirizzo alla progettazione di lavori di ripristino di strade minacciate da avvallamenti (pericolosi) dovuti a frane. Questi documenti servono per accedere a fondi del Ministero dell’Interno, in aiuto all’ente locale, per una previsione di spesa che in tutto rasenta circa gli 800mila euro. Il primo documento riguarda il secondo stralcio dei lavori di messa in sicurezza di via San Piero in Mercato. Questa è una strada di crinale comunque in area urbana che oltretutto serve la storica, omonima pieve sede del museo con anche le mostre degli Uffizi Diffusi. Il secondo documento attiene invece gli interventi necessari in via San Ripoli e La Fornace, altra strada locale di crinale sul versante valdelsano.

Come detto altre volte, la lista della spesa sulle strade locali è assai nutrita. Difatti, in questi mesi c’è stato il potenziamento dell’organico del Servizio Lavori Pubblici: in questa maniera, ha preso il via un’intensa campagna di ricerca di fondi esterni per la copertura economica degli investimenti in materia di dissesto idrogeologico, campagna che ha intanto consentito di mettere in sicurezza via Falagiana, un tratto di via Polvereto e un altro di via Poppiano. Ad oggi sono in corso i lavori per il consolidamento del versante franoso di via delle Mimose, nella zona meridionale di Montespertoli sempre sul versante valdelsano. Prendiamo quest’ultimo esempio poiché interessa anche una zona urbana: il relativo progetto ha un quadro economico di oltre 1 milione di euro, coperti completamente da un contributo della Regione Toscana. Nei mesi scorsi è stata portata a termine la palificata, poi si è proceduto alla realizzazione della trave di testa che la collega per tutto lo sviluppo lineare della frana. Contestualmente, proprio il sindaco Alessio Mugnaini ha fatto sapere che la ricerca di fondi esterni ha interessato anche le linee di finanziamento nazionali e ha prodotto due risultati significativi: l’ottenimento delle somme per la messa in sicurezza della frana di via San Piero in Mercato, tra l’incrocio con via Trieste e quello con via Coli (la prima parte dei lavori), e della frana di via Botinaccio.

Andrea Ciappi