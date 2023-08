Incubo FiPiLi a Empoli anche per i turisti: strade malridotte in Toscana

Non solo Autopalio e Aurelia. C’è anche la FiPiLi nella mappa delle strade più mal ridotte della Toscana. "Un pessimo biglietto da visita per i turisti". Non è una novità, ma con le giornate da bollino nero alle porte le criticità infrastrutturali si accentuano. A lanciare l’allarme è Azione Ncc: "Siamo ad agosto, il mese turistico per eccellenza - dichiara il portavoce Francesco Ruo - e la Toscana è sold out. Ma il biglietto da visita della Regione, dal punto di vista delle infrastrutture, è pessimo. Ci sono strade in condizioni critiche, cantieri infiniti e in qualche caso entrambe le cose. Su tutte la Firenze-Pisa-Livorno ma l’elenco è lungo". Un inferno per tutti quelli (e quest’anno il dato è cresciuto) che si sposteranno in macchina per raggiungere le destinazioni mare. "La FiPiLi - afferma Ruo - è un incubo. Noi che percorriamo tanti chilometri ogni giorno, in superstrada, per lavoro, conosciamo bene la situazione: corsie strette, poca sicurezza, se c’è un incidente si blocca tutto. Lo stato delle strade toscane è pessimo e occorre porre rimedio. Servono interventi rapidi e decisi. C’è in ballo prima di tutto la sicurezza di chi si sposta in auto, ma anche l’immagine che la Toscana dà a visitatori e turisti".