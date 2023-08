Incrocio pericoloso a Fucecchio: Scatta il sopralluogo dopo il maxi incidente, si studia una soluzione

Eppur qualcosa si muove: il pericoloso incrocio tra la strada 15 Romana Lucchese e via delle Pinete, a Galleno, verrà messo in sicurezza. Si sta muovendo in tal senso - anche in seguito a un sopralluogo di questi giorni - la Città Metropolitana di Firenze. L’annuncio è arrivato dal sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli (nella foto). Appena una settimana fa, questo incrocio è stato ’teatro’ di un grosso incidente con sette feriti e due auto coinvolte. Al sopralluogo dei tecnici di Firenze era presente lo stesso sindaco: l’obiettivo è quello di porre un argine alla manifesta pericolosità dell’intersezione. La ‘variante’ di Galleno aiuta molto il traffico di scorrimento a bypassare il centro abitato al confine con le province di Lucca e di Pisa, ma presenta ben tre incroci dove è bene prestare estrema attenzione, data la loro pericolosità. Quello con via delle Pinete è uno di questi. Il sindaco Spinelli aveva sollecitato la Città Metropolitana a intervenire su questa variante, e quindi è assai probabile che, in prospettiva, si cercherà una ’cura’ globale per tutti gli innesti. C’è poi anche un problema, talora, di velocità dei veicoli che deve essere moderata. Insomma: il brutto incidente ha riportato concretamente la Romana Lucchese al centro della scena. Adesso si parla di progetti, non ancora chiaramente di tempi.