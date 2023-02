Incontro per il Giorno del Ricordo A Vinci ’Dalle foibe all’esodo’

Il Comune di Vinci e Unione degli Istriani hanno organizzato per venerdì 17 febbraio alle 21.15 a Villa Reghini un incontro per il Giorno del Ricordo dal titolo “Dalle foibe all’esodo. Una storia ancora lunga da raccontare”. Parteciperà il coordinatore toscano dell’Unione degli Istriani Giampaolo Giannelli. “E’ un appuntamento molto importante, che riguarda tutti noi e non può e non deve avere alcuna connotazione politica – ha affermato l’assessore ai progetti di valorizzazione della memoria Mila Chini -. Il Giorno del Ricordo è un giorno di commemorazione. Questo è lo spirito con cui abbiamo volentieri partecipato all’organizzazione di questo evento". Anche l’amministrazione comunale di Fucecchio ha ricordato gli italiani vittime della tragedia delle foibe. Alla commemorazione in piazza XX Settembre erano presenti il sindaco Alessio Spinelli, i consiglieri comunali, rappresentanti di associazioni e gli studenti delle classi 3C e 3H della scuola secondaria di primo grado Montanelli-Petrarca. Sul Giorno del Ricordo è intervenuto il consigliere della Lega in consiglio a Empoli Andrea Picchielli che a nome della sezione Lega di Empoli ha sottolineato “L’importanza di tutte le iniziative nazionali e locali volte a valorizzare la testimonianza in tutti gli ambiti della storia. Una adeguata conoscenza di quanto accaduto nei territori istriano, dalmata e fiumano sarà la premessa per capire il motivo di tali vicende, individuare anche i responsabili di tali crimini senza revanscismo e condannare con i mezzi della giustizia storica gli autori di tali delitti". Infine la Sezione Empolese Valdelsa del Pci, tramite il rappresentante Sandro Scardigli, ha scritto che: "Come Pci non condividiamo la presa di posizione dell’Aned Empolese Valdelsa sul “Giorno del Ricordo”. Nemmeno una parola esplicita (ma solo dei sottintesi interpretabili) sui massacri italiani e tedeschi delle popolazioni slave viene spesa nel comunicato. Questa mancanza è una dimostrazione di “timidezza” e subalternità al revisionismo storico dominante che ci addolora, soprattutto per l’Associazione dalla quale proviene".