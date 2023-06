Incontro Formativo Gratuito per Facilitare il Dialogo tra Banca e Imprese a Empoli

EMPOLI

Rapporti banca-imprese, un incontro formativo gratuito per facilitare il dialogo. Si svolgerà domani, mercoledì 28 giugno, alle 17.30, nei locali della sede CNA di Empoli in via San Rocco, 22. L’evento, con finalità formative, è gratuito e si intitola “Rapporto banca-impresa, gli strumenti di dialogo”. L’obiettivo degli organizzatori è quello di fornire agli imprenditori informazioni utili per il controllo degli assetti della propria impresa e per facilitare il dialogo con il sistema bancario.

Saranno presenti all’iniziativa Fabio Bianchi, presidente CNA Empolese Valdelsa che farà una breve introduzione; Marzia Ceccherini e Silvia Fabbrizzi, consulenti senior Cna Firenze, che interverranno sul tema “Quali strumenti a disposizione dell’imprenditore. L’importanza delle analisi di bilancio e della Centrale Rischi Bancaria“; Luca Fabbrini, responsabile Area Crediti Artigiancredito Toscano che parlerà dei “Modelli di valutazione delle aziende: esempi pratici. La valutazione della capacità di rimborso: esempi pratici“; e Alessio Nocciolini, responsabile Area Firenze Bper Banca che interverrà su “Prodotti e relazioni dedicate alle piccole imprese“.