Incontro aperto ad Avane. Per Buongiorno Empoli è tempo di programma

"Vogliamo iniziare a ragionare sui programmi per i prossimi cinque anni insieme agli empolesi. Per questo li incontreremo sabato prossimo dalle 16 alla Vela Hack ad Avane". Questo in estrema sintesi l’obiettivo dell’evento che i consiglieri comunali di Buongiorno Empoli, Beatrice Cioni e Leonardo Masi, insieme all’attivista Dario Torrigiani, hanno presentato ieri. Un incontro con tavoli tematici dedicati agli argomenti fondamentali per la politica e le politiche sociali della città. "Dopo la discussione in ogni tavolo tematico, a cui chiunque potrà partecipare e portare il proprio contributo, - spiegano Masi e Cioni – ci sarà un momento finale di restituzione e poi, in base alla risposta ottenuta, faremo un calendario di incontri che ci porterà alla stesura del programma per le prossime amministrative". Già, le elezioni. Buongiorno Empoli, che si ripresenterà come forza di governo alternativa al Pd, non ha ancora annunciato se lo farà da sola o con il Movimento 5Stelle, con cui in consiglio comunale negli ultimi tempi ci sono state ampie convergenze di intenti e attività. A unirlli, anche il malcontento profondo per come il Pd ha governato la città. "Nel rapporto che l’amministrazione ha tenuto coi cittadini - hanno sottolineato gli esponenti di Buongiorno Empoli – è mancata la partecipazione, come è avvenuto per esempio per il raddoppio della linea Empoli-Granaiolo o per la quotazione in borsa della Multiutility". "Vogliamo ascoltare i cittadini e i loro bisogni, perché sentiamo la necessità di un cambio deciso nel modo di amministrare questa città", ha concluso Dario Torrigiani.

Masi e Cioni non si sono espressi nemmeno sul candidato sindaco, perché “il nome sarà fatto alla fine di questo percorso“. "Buongiorno Empoli continuerà a esistere e porteremo avanti il programma fatto - ha aggiunto Leonardo Masi - se ci sarà una coalizione più larga, Buongiorno Empoli sarà una parte di quella coalizione". "Non abbiamo riserve da sciogliere - ha aggiunto Beatrice Cioni – ma un programma da costruire ascoltando i cittadini. Vorremmo che Buongiorno Empoli fosse parte di un progetto più ampio e a inizio anno saranno fatti sia il nome del candidatoa sia di chi lo sostiene. All’iniziativa di sabato prossimo abbiamo invitato anche i 5Stelle e c’è la volontà di capire se possiamo andare avanti insieme in questo percorso".

Sui tavoli, divisi in sei macro-aree, si discuteranno, fra gli altri argomenti, la sanità -“Terribilmente scaduta sul territorio in termini di servizi dopo la riforma del 2015“ - lo stadio –“Diciamo sì alla ristrutturazione del Castellani, no a un nuovo centro commerciale“ – la lotta alla mafia - “Mai più un caso Keu“ – il lavoro, la tutela dell’ambiente, la mobilità sostenibile e la gestione di acqua e rifiuti. Argomento cruciale, quest’ultimo. "Il 4 novembre sarà possibile firmare per il referendum contro la Multiutility – hanno ricordato Cioni, Masi e Torrigiani - La raccolta di firme scade il 20 dicembre e siamo soddisfatti di come sta andando. Ma quello che ci stimola a proseguire è la volontà di informare il più possibile i cittadini su ciò che la Multiutility rappresenta e rappresenterà".

Francesca Cavini