Incontri e laboratori al museo Viaggio fra gli animali ’medicei’

Un museo per tutti. Dalle visite guidate ai laboratori in famiglia passando per le conferenze con esperti, intorno alla mostra "La ceramica di Montelupo e gli Uffizi. Una galleria di confronti" c’è un mondo di eventi collaterali che hanno l’obiettivo di riportare locali e turisti a vivere il Mmab. Organizzata dal Comune di Montelupo Fiorentino e promossa da Fondazione Cr Firenze e Gallerie degli Uffizi,all’interno dei rispettivi progetti "Piccoli Grandi Musei" e "Uffizi Diffusi", la mostra è un’occasione imperdibile per apprezzare due preziosissime opere prestate dalla Galleria degli Uffizi. Ma non solo. Venerdì infatti, alle 18, prima della visita guidata a cura della direttrice del museo montelupino Lorenza Camin, ci sarà una conferenza condotta dallo studioso Marco Masseti. Prendendo spunto dalla natura morta di Jacopo Chimenti, detto l’Empoli, "Dispensa con botte, selvaggina, carni e vasellami", opera esposta nelle sale del Mmab, lo zoologo condurrà i visitatori in un viaggio ideale nei territori della Toscana medicea per conoscerne alcuni degli aspetti zoologici più interessanti. Si parlerà di animali domestici e selvatici, di produzioni alimentari e delle riserve di caccia che permettevano di integrare l’approvvigionamento di carne sul mercato fiorentino. Nel racconto non saranno escluse le specie esotiche importate dai nuovi mondi da poco scoperti. Protagoniste di questo itinerario saranno naturalmente le splendide ceramiche di Montelupo, spesso decorate con immagini di animali. E non è tutto. Ancora appuntamenti tra cultura, arte e scienza. Domenica sarà la volta di un’iniziativa dedicata alle famiglie e sempre collegata alla mostra. Alle 16 si potrà partecipare alla visita guidata per grandi e piccini organizzata al Museo della Ceramica. Al termine del tour tra le sale espositive di piazza Vittorio Veneto, tutti alla Fornace, per poter vedere l’opera di Serena Tani "La fragilità del blu", realizzata per la mostra Blu Zaffera. Bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni potranno poi cimentarsi nella manipolazione libera dell’argilla, realizzando fiori e farfalle. L’esposizione in collaborazione con le Galleria degli Uffizi sarà visitabile il lunedì dalle 14 alle 19 e dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19. Apertura prolungata in occasione del Festival della Ceramica di Montelupo.

Y.C.