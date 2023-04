Incontri di arte terapia Quando la bellezza è libertà di espressione

EMPOLI

Domani sera alle 21 presso il Circolo Arci di Martignana e mercoledì alla stessa ora nei locali della Misericordia di Capraia Fiorentina si terrà la presentazione di un percorso introduttivo all’arteterapia secondo il metodo della dottoressa Anne Denner. Il percorso, promosso dall’associazione Arteterapia Empoli prevede cinque appuntamenti, in entrambi i luoghi, per piccoli gruppi: le date e gli orari sono da stabilire, ma ogni incontro durerà un’ora e mezzo e avrà cadenza settimanale. Con l’arteterapia, grazie ad attività come la pittura, il disegno, il collage, la manipolazione della creta, si favorisce il processo creativo: lo scopo è usare l’arte come strumento di ascolto di sé, di comunicazione e di espressione delle proprie emozioni più profonde.

Non bisogna confondere l’arteterapia con un corso di disegno: non si tratta infatti della ricerca di una perfezione pratica, ma di stimolare la libera espressione, sfruttando la creatività e la sensibilità che sono in ognuno di noi. Più che il risultato estetico conta ciò che accade e si prova durante l’incontro. Tutti possono fare arteterapia, a qualunque età, e non è richiesta alcuna abilità artistica.