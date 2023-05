Incidenti mortali, i numeri dell’Empolese Valdelsa sono tragici: quasi trenta vittime in quattro anni

Empolese Valdelsa (Firenze), 17 maggio 2023 – Vittime della strada, i numeri parlano chiaro e raccontano di un’emergenza davanti alla quale non si può restare indifferenti. Rispetto a cinque anni fa le cose sono solo peggiorate.

Nel territorio dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa gli incidenti mortali sono stati cinque nel 2019, sei nel 2020, cinque nel 2021 e addirittura dieci nel 2022. Siamo già a quota tre nei primi quattro mesi del 2023. In totale, negli ultimi quattro anni, si contano quasi trenta vittime.

Non più tardi di venti giorni fa, in una ’primavera nera’ per le strade del nostro territorio, ha perso la vita Silvia Verdiani, 24enne di Gambassi Terme, che, al volante della propria auto, si è scontrata con un autoarticolato che proveniva in direzione opposta mentre viaggiavano entrambi sulla nuova strada regionale 429 che collega Castelfiorentino a Empoli. E poi Luigi Serrao, 42enne di Montelupo Fiorentino, ha trovato la morte in sella alla sua moto sulla Statale 67. Agli inizi di maggio Matteo Moriani, 32 anni, è morto sul colpo a Vinci, andandosi a schiantare con la sua auto contro un albero lungo la strada provinciale 43 di Pietramarina. Ad oggi, dall’inizio del 2023 sono ben 236 gli incidenti rilevati sul territorio: il numero più alto, nello stesso lasso di tempo, degli ultimi anni. La grande maggioranza degli incidenti gravi e di quelli mortali sono dovuti a una serie di comportamenti scorretti (eccesso di velocità e guida distratta e pericolosa in primis). Ci sono poi il mancato rispetto della precedenza o della distanza di sicurezza, l’assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti e l’uso improprio di dispositivi elettronici mentre ci si trova alla guida.

"Negli ultimi anni - commenta il sindaco di Montelupo Fiorentino Paolo Masetti, che ha la delega alla Polizia Municipale per l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa - si è lavorato intensamente per diminuire il rischio stradale, sia attraverso la prevenzione strutturale sia attraverso le iniziative di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza. Ma il rischio zero non esiste. Da parte nostra, però, faremo tutto il possibile per mettere in sicurezza le strade".Un esempio? La richiesta, inoltrata alla Prefettura diversi mesi fa, di un autovelox da sistemare proprio sulla statale 67 a Montelupo, ad appena 30 metri dal luogo dell’ultimo incidente mortale. "La buona notizia - anticipa Paolo Masetti - è che le autorizzazioni ci sono tutte. Manca l’ultimo tassello, il via libera di Anas, che ci ha contattati ieri. Giusto i tempi tecnici per mettere la segnaletica e installare il dispositivo e quel tratto sarà più sicuro".

E a proposito di sicurezza sulle strade, un’altra notizia importante arriva dal presidente dell’Unione, Alessio Falorni, che ieri in un post sul suo profilo social ha scritto che: "L’Unione ha pubblicato il proprio concorso per l’assunzione di agenti della Polizia Municipale. Si parte con 2 assunzioni, ma non è questo il punto. Il punto è che dalla graduatoria attingeremo per le prossime assunzioni, senza dover attendere il meccanismo delle disponibilità di altri enti. È l’unico modo per dar corso alla volontà degli 11 Comuni di rafforzare la dotazione organica del Corpo. Noi confidiamo sia un bel passo in avanti per la nostra Municipale. Il prossimo: ispettori e promozioni verticali".