Incidenti, i numeri sono in crescita. Tutti i dati: Empoli è maglia nera

di Irene Puccioni

EMPOLESE VALDELSA

Il 2023 non è ancora terminato ma i dati sui numeri degli incidenti rilevati sul territorio degli undici comuni del circondario Empolese Valdelsa fotografano purtroppo un trend in crescita rispetto agli ultimi due anni. A fornire il quadro pressoché completo è la polizia municipale dell’Unione, dal momento che la municipale, in base alla suddivisione delle competenze, è quella che rileva la quasi totalità dei sinistri che si verificano sulle strade. I numeri. Fino ad oggi sono 647 gli incidenti verbalizzati, in pratica due al giorno: nel 2022 (ad anno concluso) il bilancio è stato di 642, mentre nel 2021 di 607. La nota positiva è che si sono ridotti gli incidenti mortali: si è infatti passati dai 10 dello scorso anno ai 3 di quest’anno (avvenuti due nel comune di Vinci e uno in quello di Montelupo Fiorentino). In quindici casi non si sono verificati decessi, ma le conseguenze delle persone coinvolte sono state piuttosto gravi con feriti hanno avuto una prognosi riservata, di cui due con prognosi di oltre quaranta giorni.

Gli incidenti con conseguenze minori ma comunque con feriti sono stati 332, in calo rispetto al 2022 e al 2021, dove il bilancio è stato rispettivamente di 365 e 348 episodi. Nei restanti incidenti, pari a 297, i danni, per fortuna, li hanno subiti solamente i veicoli coinvolti. Tuttavia per la polizia municipale l’attività non è stata meno impegnativa: ogni sinistro comporta rilievi sul posto, pratiche da compilare e compagnie assicurative da contattare in caso di contenziosi. Nella stragrande maggioranza degli indicenti rilevati (187 casi) si è trattato di scontri frontali o laterali, seguito dal tamponamento (99) e investimento di pedoni (62), veicolo in marcia contro veicolo in sosta (58), Fuoriuscita di strada (40).

Ma quali sono state le principali infrazioni alla base degli incidenti? Nel 2023 in 141 casi è stato l’eccesso di velocità, a seguire la mancata precedenza, l’imprudenza durante le manovre e il viaggiare contromano. Il Comune dove si sono concentrati la maggioranza dei sinistri è Empoli: con i suoi 252 nel 2023 (non ancora archiviato) supera il dato dell’anno precedente che era stato di 244 e di quello del 2021, pari a 236. Scorrendo la classifica, troviamo al secondo posto per numero di sinistri il comune di Castelfiorentino con 85 incidenti e al terzo Fucecchio con 80. A seguire Vinci con 51, Cerreto Guidi con 37, Certaldo con 34, Montelupo Fiorentino con 32, Montespertoli con 27, Capraia e Limite con 14 e Montaione con 14.

Negligenza e mancanza di disciplina alla guida, non rispetto del codice della strada, ma anche irregolarità relative al mezzo che si sta guidando, che sono aspetti altrettanto gravi per la sicurezza stradale. Negli ultimi dodici mesi dell’anno sono stati individuati 13 veicoli senza assicurazione e 39 senza la revisione. L’attività della municipale ha comportato anche tutta una serie di altri interventi: dalla rimozione dei veicoli (154 casi) al sequestro amministrativo (92 casi). Complessivamente gli interventi di competenza del corpo dei vigili in tutto il 2023 sono stati 4.468, di cui più della metà, pari a 2.297, soltanto nel comune di Empoli.