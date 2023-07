Incidente sulla Sp 31, tre feriti, ma nessun pericolo di vita

Brutto incidente ieri pomeriggio, poco dopo le 15, nel comune di Cerreto Guidi. Un’auto si è cappottata nel giardino di un’abitazione privata finendo poi nel letto del Vincio. L’incidente è avvenuto proprio su via del Vincio, lungo la Sp 31 che collega Lazzeretto con Stabbia. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, un’automedica, i vigili del fuoco di Empoli e la polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Tre le persone che si trovavano a bordo dell’auto finita fuori strada. Gli occupanti sono stati estratti dai vigili del fuoco e affidati al personale sanitario. I tre feriti ma non sono in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa il tempo necessario per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza.