Incidente sul lavoro: con la sega elettrica si amputa 4 dita della mano

Castelfiorentino (Firenze), 30 giugno 2023 – Un uomo di 29 anni è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Careggi a Firenze in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Castelfiorentino (Firenze), nell'Empolese.

Secondo quanto appreso, il 29enne stava lavorando con una sega elettrica quando, per cause in corso di accertamento, ha riportato l'amputazione di quattro dita della mano sinistra.

L'operaio è stato soccorso dal 118 e, una volta stabilizzato, è stato fatto trasferito in ospedale con l'elicottero Pegaso. Intervenuti anche i tecnici della prevenzione dell'Asl Toscana centro.