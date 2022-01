Empoli, 2 gennaio 2022 - Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi in via Val d'Orme, tra Empoli e la frazione di Martignana. Un uomo di 37 anni, nato a Scandicci (Firenze) e residente a Montespertoli, è morto dopo una spaventosa carambola. La dinamica è ancora da chiarire. Sicuramente l'uomo ha fatto tutto da solo. Complici, forse, la velocità sostenuta e il fondo bagnato stradale, ha perso il controllo dell'auto ed è finito fuori strada.



L'impatto è stato violentissimo: il 37enne è morto praticamente sul colpo. L'incidente è avvenuto verso le 18 e la strada, la provinciale 51, è stata chiusa per i rilievi effettuato dalla polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa. Sul posto, per prestare i soccorsi, l'automedica e un'ambulanza delle Pubbliche Assistenze di Empoli.



