Incidente a Montespertoli, muore davanti alla moglie, che è gravissima

Montespertoli (Firenze), 28 marzo 2022 - Tragedia nel territorio comunale di Montespertoli, dove un uomo è morto e la moglie è rimasta gravemente ferita. E' accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 28 marzo sulla via Volterrana Sud. La coppia era a bordo di una Panda. L'incidente è accaduto intorno alle 15.30.

La dinamica è ora al vaglio delle forze dell'ordine ma sembra che il mezzo abbia sbandato in maniera autonoma: non sono coinvolti altri veicoli. L'auto si è rovesciata. Immediati i soccorsi chiamati dagli altri automobilisti. L'uomo è morto mentre la moglie che viaggiava con lui è gravissima ed è stata trasportata in ospedale. Sono intervenuti la Misericordia di Castelfiorentino e i vigili del fuoco di Petrazzi.