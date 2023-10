Esplosione lo investe al volto, grave operaio: incidente sul lavoro

Certaldo (Firenze), 23 ottobre 2023 – Un’esplosione lo ha colpito in pieno al volto in pochi secondi mentre stava lavorando. Paura in un tomaificio di Certaldo, dove un operaio di 54 anni è stato investito in pieno dallo scoppio di un contenitore di colla a pressione. Da capire i motivi dell’esplosione.

L’uomo ha riportato gravi ferite ed è subito stato soccorso dai colleghi. C’è stata immediata la chiamata al 118. L’uomo è stato trasferito d’urgenza in codice rosso con Pegaso all’ospedale di Careggi. La prognosi è riservata. Sul luogo dell’incidente anche il personale della medicina sul lavoro.