Incidente gravissimo a Vinci: moto si scontra con un'auto Ieri pomeriggio a Sovigliana, Vinci, un 21enne di nazionalità dominicana è rimasto gravemente ferito in un incidente in moto. Le sue condizioni sono migliorate, ma è rimasto in osservazione. La polizia municipale sta indagando sull'accaduto.