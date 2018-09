Empoli, 13 settembre 2018 - Grave incidente questa mattina, giovedì 13 settembre, a Gambassi Terme. Ad avere la peggio un 18enne che, stando a quanto appreso, si trovava alla guida di un'Ape Piaggio finita contro un autocarro in sosta. La dinamica è in corso di accertamento da parte della polizia municipale dell'Unione dei Comuni.

E' successo in via Volterrana, in località Case Nuove, poco dopo le 10. Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118. Le condizioni del giovane hanno consigliato l'intervento dell'elisoccorso, atterrato in un campo vicino e decollato poco dopo alla volta dell'ospedale di Pisa. Sul posto anche il personale della Città Metropolitana, impegnato nella bonifica del manto stradale.

Samanta Panelli