Incidente in Fipili, traffico nel caos e lunghe code tra Empoli e San Miniato

Empoli, 19 gennaio 2024 – Traffico nel caos in Fipili tra Empoli e San Miniato. Intorno alle ore 17:30 si è verificato un incidente tra le due uscite in direzione Pisa. In base alle prime informazioni due persone sarebbero rimaste coinvolte e trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze da San Miniato.

Intorno alle ore 18 e oltre si sono registrate lunghe code anche fino a 6 chilometri in direzione mare. Intorno alle 19 le code sono diminuite a 4 chilometri.

Il sindaco di San Miniato Simone Giglioli informa che anche la viabilità ordinaria è congestionata: “Pertanto vi invitiamo – scrive il primo cittadino – a presentare attenzione e vi sconsiglio di utilizzare la viabilità principale”.