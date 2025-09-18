Paura in via Lucchese: finisce in mezzo alla carreggiata, investito da un’auto

Empoli, 18 settembre 2025 – Paura in via Lucchese, in Santa Maria, per un incidente che ha visto coinvolti un automobilista e un pedone, finito in ospedale in codice rosso per il grave trauma riportato.

Il sinistro è avvenuto verso le 20 di questa sera, giovedì 18 settembre. Secondo una prima ricostruzione - ancora al vaglio degli inquirenti che hanno raccolto la testimonianza dei presenti - un uomo "in stato di alterazione" sarebbe finito, vagando, in mezzo alla carreggiata andando a impattare con una macchina.

Lo scontro è stato tanto violento quanto "inevitabile' con l'uomo che sarebbe andato a schiantarsi contro il parabrezza per poi essere sbalzato a terra.

Le condizioni di salute del pedone sono apparse subito gravi, tanto che la centrale del 118 - immediatamente allertata - ha deciso di inviare sul luogo dell'incidente un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino e un'automedica.

Dottore e volontari si sono adoperati per prestare le prime cure al ferito e per stabilizzarlo prima di trasportarlo in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Un'operazione per nulla semplice anche, appunto, per lo stato di agitazione dello stesso per gestire il quale sono serviti tempo e particolare competenza.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Empoli che si sono occupati dei rilievi - che si riveleranno poi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e quindi a stabilire le eventuali responsabilità -, ma che sono stati anche impegnati a riportare la situazione alla calma.

Il pedone investito - senza documenti identificativi ma di probabile origine straniera - è stato ricoverato al pronto soccorso cittadino per accertamenti. Non risulterebbe in pericolo di vita, le prossime ore saranno comunque decisive.