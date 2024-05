Scontro frontale auto-scooter. Grave un 17enne trasportato a Careggi

Castelfiorentino (Firenze), 25 maggio 2024 - Scontro frontale questo pomeriggio tra un’auto e uno scooter a Dogana, frazione di Castelfiorentino. L’impatto tra i due mezzi è avvenuto in via Lorenzo Milani, una strada di campagna dalla carreggiata piuttosto stretta e in un tratto dove la via fa una semi curva. L’incidente si è verificato poco prima delle 15.

Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di 17 anni, che per le ferite riportate è stato trasferito in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso al Cto di Careggi. Non sembra in pericolo di vita. A bordo della vettura, una Fiat Panda, un giovane di 29 anni che non ha riportato particolari conseguenze. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa