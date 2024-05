Incidente con monopattino in via Carrucci. La polizia municipale cerca l’auto pirata

EMPOLI

La polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa cerca testimoni che possano fornire informazioni utili in merito all’incidente stradale, avvenuto domenica scorsa alle 15.25 in via Carrucci, intersezione con via Vivaldi/via Puccini. Nell’incidente è rimasta ferita una giovane donna che viaggiava su un monopattino: secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, il mezzo sul quale si stava muovendo la giovane è stato urtato da un’auto condotta da una persona che non si è fermata a prestare soccorso, allontanandosi invece dal luogo dell’incidente facendo perdere le sue tracce. La municipale lancia l’appello: chi è in grado di riferire elementi utili può mettersi in contatto con la centrale chiamando lo 0571 757707 oppure lo 0571 757714 o inviando una mail all’indirizzo [email protected].

Sul posto, per soccorrere la vittima, sono intervenute un’automedica e un’ambulanza della Pubblica assistenza di Montelupo Fiorentino, oltre alla polizia municipale per i rilievi. La donna , di nazionalità cinese, ha sbattuto forte la testa e ha perso conoscenza. La 32enne è stata trasportata al San Giuseppe con un forte trauma cranico in codice rosso, poi diventato giallo. La municipale ha svolto i rilievi per ricostruire l’accaduto. Le telecamere presenti nella zona non hanno evidentemente fornito elementi utili. Per questo adesso viene lanciato un appello per riuscire a risalire alla targa del veicolo che ha investita la 32enne.