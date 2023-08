Scontro fra auto e moto. Grave ragazzo di 19 anni

Gambassi Terme, 5 agosto 2023 – Brutto incidente questo pomeriggio nel comune di Gambassi Terme. In via Santa Maria a Chianni, una moto si è scontrata contro un’auto.

E’ successo sulla strada che da Gambassi Terme porta a Castelfiorentino passando per le frazioni di Borgoforte e Pillo. Ad avere la peggio il motociclista, un ragazzo di 19 anni, che ha riportato alcune fratture scomposte.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino e una pattuglia della Polizia Municipale, ma a causa della gravità delle ferite del giovane motociclista è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso Pegaso. Il ragazzo, trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Cto di Careggi, non è comunque in pericolo di vita.