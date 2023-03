Inceneritori e rifiuti zero L’incontro con gli esperti

Ambiente, ecologia e sostenibilità. Se ne parla il prossimo martedì 7 marzo alle 21.15 alla Sala Teatro Il Momento in via del Giglio a Empoli. L’appuntamento è con Rossano Ercolini, presidente dell’associazione “Zero Waste Europe“ e vincitore del “Goldman Environmental Prize“, il maggior riconoscimento mondiale sui temi della sostenibilità e dell’ambientalismo. All’incontro – aperto alla cittadinanza e a chiunque fosse interessato ad approfondire le tematiche ambientali – ci saranno ospiti di rilievo come Paul Connett, professore di chimica e tossicologia alla Saint Lawrence University di New York e attivista ambientale tra i fondatori della strategia “Rifiuti Zero“ assieme a Enzo Favoino, coordinatore scientifico di “Zero Waste Europe“.

Durante l’incontro, verranno esposte in modo chiaro e corretto quali sono le direttive europee in materia di inceneritori e economia circolare assieme alle buone pratiche rifiuti zero volte alla massima riduzione dei rifiuti. All’iniziativa non mancherà la rappresentanza dei comitati “ Mamme a tutto Gas“ e “Trasparenza per Empoli“.