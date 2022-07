Incendio a Sovigliana, fiamme vicino al cimitero

Foto : Incendio a Lucignano, arriva il Canadair per spegnere le fiamme

Empoli, 8 luglio 2022 - Empoli, un incendio oggi si è sviluppato a Sovigliana nel comune di Vinci. Le fiamme scaturite dal rogo di alcune sterpaglie hanno raggiunto la zona del cimitero, con focolai sviluppatisi su più punti. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli. Inizialmente in supporto per spegnere le fiamme è stata inviata anche la squadra del distaccamento di Petrazzi che ha fatto rientro appena l'incendio è stato domato. Non ci sono feriti o persone rimaste coinvolte nell'incendio.