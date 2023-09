Alba di fiamme e paura: Vinci, rogo nel giardino tra le case "Rischio altissimo"

Vinci (Firenze), 5 settembre 2023 – Giardini, aree pubbliche, parcheggi, arredi urbani presi di mira dai vandali. L’ inciviltà la fa da padrona un po’ su tutto il territorio, da Montelupo Fiorentino a Certaldo, passando per Vinci. È proprio nella città del Genio che si è consumato l’ultimo increscioso episodio.

Nella notte tra domenica e lunedì, poco prima dell’alba, ’mani ignote’ hanno appiccato il fuoco a un tavolo e alle panchine annesse nel giardino intitolato a Siro Terreni, tra via Menotti e via Toti, nella frazione di Spicchio-Sovigliana.

Le fiamme, oltre ad aver distrutto l’arredo urbano, ha danneggiato gli alberi di pino presenti con il rischio che si potesse generare un incendio di proporzioni ben maggiori. L’area verde si trova in una zona particolarmente urbanizzata.

Intorno ci sono abitazioni e servizi. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio, ma la paura per chi ha visto le fiamme alzarsi in alto è stata davvero tanta. Adesso è caccia ai responsabili. Per aiutare le indagini dei carabinieri il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, ha lanciato un appello.

"È un atto molto grave di cui abbiamo informato le forze dell’ordine, le quali stanno già avviando le opportune indagini – fa sapere Torchia –. Invito chiunque abbia visto qualcosa a collaborare con i carabinieri per individuare I responsabili". Il sindaco sottolinea il rischio scampato e come il gesto sia stato messo in atto deliberatamente.

"Dai primi riscontri – spiega Torchia – sembra che sicuramente sia stato usato del combustibile per innescare l’incendio. Intorno ci sono alberi e case. Il rogo poteva allargarsi con rischi altissimi per i residenti".

Quello dell’altra notte è solo l’ultimo episodio di una lunga lista di atti vandalici che stanno caratterizzando in negativo questa estate. È dello scorso 17 agosto il raid notturno nel parcheggio dei Pozzi e in quello scambiatore e della stazione ferroviaria di Montelupo, dove una dozzina di auto sono state danneggiate, oltre a due furgoni e a un cestino fatto saltare in località Graziani. Dalle prime indagini l’ipotesi più probabile era quella del dolo. Spostandoci a Certaldo, il grave danno è avvenuto ad una panchina simbolo: quella rossa, installata per sensibilizzare contro la violenza di genere. Lo scorso 26 agosto qualcuno ha aggiunto l’aggettivo “giusta” dopo la frase “Violenza sulle donne”.

A denunciare quest’episodio è stato lo stesso sindaco della cittadina valdelsana, Giacomo Cucini, sulla sua pagina Facebook: "Non esiste nessuno scherzo o ragazzata che possa giustificare quell’aggettivo aggiunto su una panchina contro la violenza alle donne. È una cosa grave – ha aggiunto il primo cittadino di Certaldo - e conferma quanto sia fondamentale educare al rispetto e all’affettività".