Incendi a Empoli e Scandicci, caos treni e code sulla Fi Pi Li

Empoli, 20 luglio 2022 - Altri incendi in Toscana. Siamo a Empoli dove nel pomeriggio è divampato un rogo di sterpaglie giunto fino al sedime ferroviario della linea Firenze-Empoli. La circolazione dei treni è stata interrotta dalle 16 e riaperta alle 19:30 circa. L'incendio è stato confinato e sono iniziate le operazioni di bonifica. Giunta sul posto anche una autobotte dal comando di Prato oltre alla squadra del distaccamento di Empoli.

Un altro incendio si è sviluppato tra Scandicci e Lastra a Signa. Caos sulla Fi Pi Li nel pomeriggio con lunghe code all'altezza di Empoli ovest e all'uscita di Lastra a Signa.

Le fiamme a Empoli hanno preso vigore poco prima delle 15 grazie anche al vento forte. Prima è stata interrotta la circolazione dei treni, poi alle 17 è stato chiuso per una decina di minuti lo svincolo Est della Fi-Pi-Li in entrata in direzione mare. Dopo che era stato domato da vigili del fuoco e volontari, il fuoco ha ripreso forza intorno alle 18, con il fumo che ha invaso la carreggiata in direzione ovest della superstrada.

Treni cancellati o con ritardi

Nel pomeriggio vari treni cancellati in entrambe le direzioni e alcuni cancellati nel tratto tra Empoli e Lastra a Signa (Firenze), con attivazione di bus sostitutivi.

8 bus per riprotezione viaggiatori da EMPOLI a FIRENZE SMN. Cancellati treni:

Treno 4052 (LIVORNO – FIRENZE SMN) limitato a PISA CENTRALE, 4049 (FIRENZE – PISA),

Treno 19091 (SIENA - CHIUSI) sostituito con bus, 19094 (CHIUSI – SIENA) sostituito con bus

Treno 18228 (SIENA - FIRENZE SMN) limitato a EMPOLI.

Treno 18221 (FIRENZE SMN – SIENA) cancellato nella tratta FIRENZE – EMPOLI

Treno 19044 (POGGIBONSI – EMPOLI) cancellato intera tratta

Treno 19051 (EMPOLI – SIENA) cancellato nella tratta EMPOLI – POGGIBONSI