Certaldo, paura all’alba nel palazzo: appartamento in fiamme

Certaldo (Firenze), 28 giugno 2023 – Paura questa mattina a Certaldo per un incendio scoppiato all’alba tra via Giorgio La Pira e via Aldo Moro. A prendere fuoco un appartamento al terzo dei quattro piani del palazzo interessato, con le fiamme che poi hanno raggiunto la terrazza soprastante.

Una donna di 77 anni è stata presa in carico dai sanitari del 118 per accertamenti, ma è stata solo trattata sul posto e non ha avuto bisogno di ricovero. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfiorentino con supporto dal distaccamento di Empoli.