Incendio in un appartamento, due persone intossicate a Empoli

Empoli, 27 gennaio 2024 – Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio in via Roma, a due passi dal centro di Empoli. Sembra che la scintilla sia partita da una ciabatta alla quale erano attaccati alcuni dispositivi tecnologici (telefoni cellulari, pc).

L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento del Terrafino ha scongiurato che l’incendio si propagasse oltre. All’interno dell’appartamento in quel momento erano presenti le figlie della proprietaria che a causa del fumo inalato sono rimaste lievemente intossicate. In via precauzionale le due donne sono state portate al pronto soccorso del San Giuseppe per accertamenti. L’intervento sanitario è stato effettuato dalla Misericordia di Empoli.

A quanto appreso le fiamme hanno interessato soltanto una stanza dell’appartamento che si sviluppa su due piani. Il resto dell’abitazione è rimasto agibile.

Irene Puccioni