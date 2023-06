Incendio all’alba in un condominio Appartamento in fiamme Una donna è rimasta intossicata

Paura all’alba per un incendio divampato in un appartamento di una palazzina in via Moro a Certaldo. Per fortuna le due persone che si trovavano all’interno sono riuscite a mettersi in salvo, non riportando conseguenze rilevanti. Una delle due, una donna di 77 anni, è stata portata in ospedale a scopo precauzionale per accertamenti perchè aveva inalato del fumo. Altre cinque persone presenti nello stabile sono state controllate dai sanitari inviati sul posto. A causa dell’iniziale allarme diramato, l’evento era stato catalogato come ‘maxiemergenza’ dal 118 Empoli-Pistoia, poi, per fortuna, la situazione si è rivelata meno grave del previsto sia per i danni all’immbile sia per quelli alle persone.

L’incendio è scoppiato intorno alle 6 di ieri mattina in un appartamento situato al terzo piano di un edificio formato da quattro piani. L’allarme è stato dato tempestivamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Petrazzi e in supporto anche la squadra del fuoco del distaccamento di Empoli con attrezzature specifiche. I pompieri spento il rogo e hanno continuato ad operare per buona parte della mattinata per la bonifica e la messa in sicurezza dell’appartamento, che non è stato l’unico ad essere interessato dall’incendio. Le fiamme e il fumo sono saliti anche al piano superiore, avvolgendo il terrazzo di un’altra abitazione.

A quanto appreso il rogo ha coinvolto e danneggiato il cucinotto al terzo piano. L’ipotesi è che tutto sia partito da un problema alla caldaia, ma le cause sono ancora tutte da accertare e sono oggetto di verifica. Le fiamme e il calore hanno compromesso anche il solaio soprastante, per cui è stato interdetto l’uso di tutto l’appartamento al terzo piano e l’uso della camera sopra al solaio al quarto piano, di proprietà di un altro nucleo familiare. Si tratta del secondo incendio con danni alle abitazioni nel giro pochi giorni. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, le fiamme hanno fatto scendere in strada i residenti di via Partigiani d’Italia a Capraia e Limite. Un magazzino al piano terra di una palazzina ha preso fuoco causando danni importanti anche agli appartamenti sovrastanti: due le famiglie evacuate.

irene Puccioni