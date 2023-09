Incendio a Gavena. Sterpaglie a fuoco

Sterpaglie, rovi e terreno incolto: duemila e cinquecento metri quadrati di superficie andata in fumo. E’ successo ieri al lago di Gavena, nel comune di Cerreto Guidi, dove due squadre della Vigilanza Anticendi Boschivi di Limite sull’Arno, i vigili del fuoco di Empoli e il distaccamento di Firenze Ovest sono intervenuti per un incendio partito intorno alle 16,30. Le operazioni di spegnimento e di bonifica dell’area sono durate circa tre ore; non è stato registrato alcun danno alla struttura. Il rogo è divampato tre giorni dopo la scadenza del divieto assoluto di abbruciamento dei residui vegetali su tutto il territorio regionale. Divieto, questo, già decaduto il primo di settembre e prorogato dal 9 al 24 a causa delle temperature ancora alte e del vento. Il bollettino di rischio di questi giorni infatti è lo stesso del mese di luglio.