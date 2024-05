Incarico nazionale per Paola Castellacci

Paola Castellacci, presidente di Confindustria dell’Empolese Valdelsa, nell’ambito del riassetto degli incarichi a livello nazionale dopo l’elezione a presidente nazionale di Emanuele Orsini al termine del mandato di Carlo Bonomi, ha ottenuto un riconoscimento importante a testimonianza del grande impegno che ha sempre garantito nel corso degli anni.

L’imprenditrice, che è presidente e amministratore delegato di Adiacent, una delle imprese del Gruppo Sesa, è stata nominata vicepresidente di Anitec-Assinform (l’organizzazione di settore di Confindustria che unisce le imprese del settore tecnologico e di quello informatico).

Le è stata affidata la delega per la trasformazione digitale delle filiere del made in Italy. Per quanto riguarda l’incarico a livello di zona all’interno di Confindustria, Castellacci ha già terminato il mandato da qualche tempo. E ci vorrà ancora qualche mese perché venga individuato il suo successore alla guida dell’associazione. Non perché siano in corso lotte particolari, quanto per effetto del riassetto a livello territoriale della presenza di Confindustria in Toscana, con accorpamenti tra provincie realizzati allo scopo di servire al meglio gli associati all’organizzazione degli industriali.