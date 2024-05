Incanti e banchi. Torna la magia dell’arte di strada

CASTELFIORENTINO

Presto la magica atmosfera di In/Canti e Banchi tornerà ad avvolgere il centro storico di Castelfiorentino che diventerà un palcoscenico a cielo aperto tra illusionismo, improvvisazione teatrale, musica e cibo di strada. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è per la prossima settimana da venerdì 24 a domenica 26 maggio, tre giorni in cui i negozi rimarranno aperti. Si parte venerdì sera con gli spettacoli nelle vie e piazze del centro storico alto: dalle "bolle con led" di un alchimista moderno alle magie di Sirio Alfieri; dal teatrino viaggiante di cartomagia al teatro di figura e all’animazione di contatto, fino al grande spettacolo di illusionismo in Piazza delle Stanze Operaie, mentre nella parte bassa largo agli spettacoli itineranti e alle marching band, alle parate poetiche emozionali, al coro di teatrini in miniatura, ai personaggi fantastici, agli acrobati, ai laboratori di bolle e di legno, alle "scintille di magia" (di fronte al Museo Be.Go). Sabato, a partire dalle 16 sarà invece la volta del "Mercato d’Incanti": artigiani, fiori, vintage, giochi da strada per tutte le età, insieme alle associazioni del territorio, mentre la Filarmonica Giuseppe Verdi terrà una parata per le vie del centro in occasione del bicentenario della sua nascita. Dalle 21, poi, spazio nella parte alta a "colombe e grandi illusioni", uno spettacolo di magia eclettico e Danza e giocoleria luminosa a cura di Lux Arcana.

Nel centro storico basso, seconda serata in compagnia degli spettacoli itineranti, oltre alle esibizioni acrobatiche in Piazza Gramsci. Infine, domenica si riparte fin dal mattino col "Mercato d’Incanti", gli eventi "Leggere fuori" della biblioteca Vallesiana, la premiazione in biblioteca del concorso d’arte promosso dalla Filarmonica Verdi mentre nel pomeriggio, dalle 16, seconda edizione della mini maratona di teatro amatoriale a cura di TeatroCastello, articolata in otto diverse postazioni nel centro storico alto. Come a ogni edizione, inoltre, per tutta la durata della manifestazione si terranno numerose mostre.