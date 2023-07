Inaugurata la nuova casa della Protezione Civile Arci di Gambassi Terme

La Protezione civile Arci di Gambassi Terme ha una nuova casa. Si trova accanto alla Casa della Salute nei locali comunali ristrutturati. Un presidio importante per una delle colonne del volontariato della comunità termale. Ieri si è svolta la cerimonia di inaugurazione con i volontari della sezione e il suo presidente Pietro Di Pilla. Al taglio del nastro presenti anche il sindaco Paolo Campinoti e il delegato alla Protezione civile dell’Unione dei Comuni Paolo Masetti, che ha sottolineato quanto sia importante per gli undici comuni avere una rete diffusa di centri operativi. "Chi vede arrivare queste fantastiche giacche fosforescenti non ha che da ringraziare – ha detto Campinoti – Ricordiamo sempre che si tratta di volontari, cioè di persone comuni che si formano e dedicano gratuitamente il loro tempo a chi ha bisogno".