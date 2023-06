Inaugurata a Montespertoli l'istallazione Polarity, 17 artisti da tutto il mondo partecipano

In occasione dell’odierno solstizio d’estate in località Torre (in via Casciani) a Montespertoli verrà inaugurata alle ore 19 una nuova istallazione, al fianco delle già esistenti StoneDance e SottoSuolo. Il suo nome è Polarity e alla sua realizzazione hanno partecipato 17 artisti provenienti da tutto il mondo. Ciascuno di loro ha contribuito dipingendo, scolpendo o adornando un palo tonda da conficcare poi nel terreno. Uno accanto a l’altro per creare una formazione lineare che collega due punti cardinali o due poli che rappresentano luce e buio, futuro e passato, positivo e negativo.

Il posizionamento dell’istallazione temporanea, il 15 luglio sarà trasferita a Vinci in occasione dell’evento “Vicino 1 metro“ al Cerchio di Gesso, sarà accompagnato da musiche e danze a cura de I Jammers, ossia Lily Prigioniero, Roberto Menchiari, Dino Lorimer e Marco Londi, e dalla lettura di alcune poesie di Franca Balsamo. All’evento parteciperà anche il Circolo Fermoimmagine di Montespertoli.