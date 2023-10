"In viaggio insieme a Madì" per la continuità educativa

Dai nidi alle scuole dell’infanzia. Ecco un progetto di continuità educativa per aiutare i piccoli del nido a ‘fare amicizia’ con la loro scuola futura, attraverso la lettura del libro "Il viaggio di Madì". Un percorso - promosso dal Comune – che vede protagonista un albo illustrato che, in questi giorni, sarà distribuito nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia. Il progetto che inizierà a novembre, ha l’obiettivo di dar vita a un filo rosso che lega le due istituzioni educative e che i bambini ritroveranno e potranno riconoscere nel passaggio da un contesto all’altro. Tutto per far sì che i piccoli possano ritrovare alla scuola dell’infanzia ambiti di attività e di gioco, spazi resi familiari da attività di interscambio e da ‘tracce’ lasciate anche da loro stessi grazie al progetto. "Anche quest’anno il progetto di continuità educativa è affidato, oltre che alle competenze e alla sensibilità del personale che lavora nei nidi e nelle scuole dell’infanzia della città, a un libro - sottolinea il sindaco Brenda Barnini - La lettura è un momento di incontro intimo e prezioso prima di tutto con se stessi ma è anche un’occasione per condividere e costruire legami".