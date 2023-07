In scena musica e tango per la protezione civile

Il Nucleo di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri, in collaborazione con la Pro Loco di Fucecchio e con il patrocinio del Comune di Fucecchio, organizza una serata di musica e tango a cura dell’associazione La Tangueria, con selezione musicale del dj Fabrizio Frappi.

Il ricavato dell’evento sarà utilizzato per l’acquisto di strumenti utili in caso di calamità naturali. L’appuntamento è per le 19,30 del prossimo 15 luglio in piazza Montanelli. Si tratterà di un a vera e propria serata di solidarietà, oltre che si bellissime atmosfere di cui godere. Il Nucleo di Volontariato e Protezione Civile Anc Fucecchio è un organismo indipendente che persegue finalità civiche, con interventi e prestazioni sanitarie, servizi dedicati alla salvaguardia dell’ambiente, interventi di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, organizzazione di attività culturali e ricreative di interesse sociale e di promozione della cultura e del volontariato.